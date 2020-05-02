В Одессе правоохранители составили админпроколы в отношении трех человек в ходе мероприятий, связанных с событиями 2 мая

В Одессе правоохранители сегодня во время мероприятий, связанных с годовщиной событий 2 мая 2014 года, составили административные проколы в отношении трех человек, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Благодаря принятым превентивным мерам и правосознания граждан грубых нарушений порядка не допущено. Три человека привлечены к административной ответственности. В отношении них составлены протоколы: за мелкое хулиганство, появление в общественном месте в нетрезвом виде, неповиновение законным требованиям полицейских и нарушение правил карантина", - отметил начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех.

В целом в полиции отметили, что серьезных нарушений сегодня в ходе мероприятий зафиксировано не было, все прошло мирно и спокойно.

В то же время правоохранители Одессы продолжают нести службу в усиленном режиме.