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17:54 02.05.2020

Боевики на Донбассе с начала суток 15 раз нарушили режим прекращения огня

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Боевики на Донбассе с начала суток 15 раз нарушили режим прекращения огня

Незаконные вооруженные формирования в субботу, 2 мая, 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего двое военнослужащий из состава Объединенных сил получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал украинские позиции неподалеку н.п.Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Также из беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики пять раз вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи н.п.Хутора Вольный из минометов и гранатометов различных систем.

Отмечается, что по окрестностям н.п.Орехово враг совершил четыре обстрела, а по населенному пункту Крымское противник вел огонь из 120-мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также защитников н.п.Новоалександровки боевики обстреляли из 82-мм минометов, а защитников н.п.Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", - добавили в ООС.

По информации штаба, на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Теги: #оос
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