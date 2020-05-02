В Одессе с Куликова Поля в отделение полиции доставили двух мужчин, на одного из которых составлены три админпротокола

В Одессе с Куликова Поля в отделение полиции доставили двух мужчин 1955 и 1972 года рождения, на одного из которых составлены три административных протокола, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Мужчин, 1955 и 1972 года рождения, доставили в Приморский отдел полиции с Куликова Поля. На них составлены административные протоколы. Старший из нарушителей ругался в адрес граждан нецензурными словами и оказывал сопротивление полицейским, которые пытались его утихомирить. Кроме того, пренебрегая правила карантина, мужчина был без средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Так, в отношении него правоохранители составили протоколы сразу по трем статьям кодекса Украины об административных правонарушениях: ст.173 (мелкое хулиганство), ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) и ст.44-3 (нарушение правил карантина людей).

Также второй мужчина, согласно ст.178 КУоАП, будет отвечать за появление в общественном месте в пьяном виде.