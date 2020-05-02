События

16:19 02.05.2020

Киберполиция Украины разоблачила сеть мошенников, обманувших почти тысячу человек на более 3,5 млн грн

1 мин читать
Киберполиция Украины разоблачила сеть мошенников, обманувших почти тысячу человек на более 3,5 млн грн

Киберполиция Украины разоблачила сеть мошенников, от которых пострадали около тысячи человек.

«Полицейские установили, что от преступной деятельности 40 мошенников пострадало около 1000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 млн грн», - сообщает Киберполиция в Фейсбук в субботу.

Всего проведено 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях.

В частности, в Днепропетровской области разоблачены две группы, которые в Интернете размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты.

Теги: #мошенники #полиция #киберполиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:44 02.05.2020
В Одессе с Куликова Поля в отделение полиции доставили двух мужчин, на одного из которых составлены три админпротокола

В Одессе с Куликова Поля в отделение полиции доставили двух мужчин, на одного из которых составлены три админпротокола

22:14 01.05.2020
Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

11:44 01.05.2020
Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина

Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина

19:15 30.04.2020
Правоохранители изъяли крупную партию антиукраинских агитматериалов, которые планировали распространять 2 и 9 мая в Одессе

Правоохранители изъяли крупную партию антиукраинских агитматериалов, которые планировали распространять 2 и 9 мая в Одессе

12:05 30.04.2020
Полиция начала расследование жестокого убийства 13-летней девочки на Харьковщине, задержана мать ребенка

Полиция начала расследование жестокого убийства 13-летней девочки на Харьковщине, задержана мать ребенка

10:23 30.04.2020
На улице в Харькове полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной женской головой

На улице в Харькове полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной женской головой

16:26 29.04.2020
В связи с инцидентом с участием патрульных и журналиста в Мариинском парке назначено служебное расследование – глава Нацполиции

В связи с инцидентом с участием патрульных и журналиста в Мариинском парке назначено служебное расследование – глава Нацполиции

12:13 29.04.2020
Hromadske сообщило о нападении полицейских на журналиста, Нацполиция начала расследование

Hromadske сообщило о нападении полицейских на журналиста, Нацполиция начала расследование

18:55 28.04.2020
Полиция проверила ресторан Тищенко, в "Слуге народа" заявили, что покрывать коллегу не будут

Полиция проверила ресторан Тищенко, в "Слуге народа" заявили, что покрывать коллегу не будут

11:04 28.04.2020
В Дарницком районе Киева в многоэтажке произошел взрыв гранаты, пострадала супружеская пара

В Дарницком районе Киева в многоэтажке произошел взрыв гранаты, пострадала супружеская пара

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ОДЕССА ЗЕЛЕНСКИЙ ПАМЯТЬ

Зеленский в годовщину событий 2 мая в Одессе: государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств трагедии

БПЛА ООС ГНУТОВО

Вблизи Гнутово боевики применили БПЛА с гранатометным выстрелом

ЗЕЛЕНСКИЙ ЧЕРКАСЫ БОНДАРЕНКО

Мэр Бондаренко - президенту Зеленскому: Черкассы будут оказывать сопротивление и готовы объединить Украину

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве количество инфицированных COVID-19 выросло на 41 человека и достигнло 1494

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ

В Украине за минувшие сутки 550 новых случаев Covid-19, 7 ранее заболевших умерли, 85 выздоровели

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский в годовщину событий 2 мая в Одессе: государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств трагедии

Глава МВД Молдовы заболел коронавирусом в легкой форме

В Сумской области СБУ блокировала схему получения взяток чиновниками пункта пропуска за пересечение госграницы в условиях карантина

В странах Балтии за сутки зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса

Киевская ОГА проинформировала о ситуации с Covid-19 в 9 местах массового проживания людей

ЕС обеспокоен ограничением свободы прессы в некоторых странах под предлогом коронавируса

Вблизи Гнутово боевики применили БПЛА с гранатометным выстрелом

Мэр Бондаренко - президенту Зеленскому: Черкассы будут оказывать сопротивление и готовы объединить Украину

В Испании впервые после 48 дней самоизоляции жителям разрешили занятия спортом на открытом воздухе

В Бельгии удерживается тенденция уменьшения числа госпитализированных с Covid-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА