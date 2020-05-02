Киберполиция Украины разоблачила сеть мошенников, обманувших почти тысячу человек на более 3,5 млн грн

Киберполиция Украины разоблачила сеть мошенников, от которых пострадали около тысячи человек.

«Полицейские установили, что от преступной деятельности 40 мошенников пострадало около 1000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 млн грн», - сообщает Киберполиция в Фейсбук в субботу.

Всего проведено 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях.

В частности, в Днепропетровской области разоблачены две группы, которые в Интернете размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты.