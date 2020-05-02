Зеленский в годовщину событий 2 мая в Одессе: государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств трагедии

Президент Украины Владимир Зеленский в день 6-й годовщины гибели людей во время массовых акций в Одессе 2 мая 2014 года заявил, что государство должно обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня.

"Сегодня - шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Тот черный день забрал почти полсотни человеческих жизней. Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Потому что только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и о собственных трагедиях", - написал Зеленский на странице в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что сегодня в украинском обществе стоит ряд вопросов, требующих честных ответов, и вопрос "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года?" - один из них.

"Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня. Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось. А наш общий вызов - вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических "целей". Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь - мирная, цветущая и единая страна", - отметил президент.