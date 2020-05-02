В Сумской области СБУ блокировала схему получения взяток чиновниками пункта пропуска за пересечение госграницы в условиях карантина

Служба безопасности Украины блокировала масштабную схему систематического получения взяток должностными лицами международного пункта пропуска "Бачевск" за пересечение государственной границы в условиях карантина, сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительной версии следствия, работники одной из смен поста, среди которых таможенники и чиновники Госпогранслужбы, облагали "данью" украинских граждан, которые по своим делам выезжают за границу, а также в обратном направлении. За 2 тыс. грн с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам беспрепятственное пересечение госграницы в условиях карантина", - сказано в сообщении.

Так, за смену злоумышленники получали до 50 тыс. грн неправомерной выгоды. Во время проведения правоохранителями спецоперации и обысков на территории поста фигуранты пытались избавиться вещественных доказательств, в том числе незаконно полученных денег.

Сейчас решается вопрос о сообщение должностным лицам пункта пропуска о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушениям.