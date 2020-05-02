Киевская ОГА проинформировала о ситуации с Covid-19 в 9 местах массового проживания людей

Киевская областная госадминистрация проинформировала о ситуации с короновирусом в 9 местах массового проживания людей - общежитиях, пансионате для пожилых людей, детском доме.

Как сообщается ОГА в Фейсбук в субботу, на сегодняшний день в общежитии в г. Вишневое постояльцам сделан 241 ПЦР-тест, инфицирование Covid-19 подтверждено у 78 людей, двое скончались. В стационаре - 5 человек. Остальные на самоизоляции.

В детском дом в с. Мокрец (Калитянской ОТГ) 1 мая выявлено коронавирус у помощника воспитателя. В заведении: 32 ребенка, 3 воспитателя, 3 помощника воспитателя, 2 повара, 1 социальный педагог, 1 врач, 1 фельдшер и 5 работников административно-хозяйственного персонала. Всего 48 человек. Их состояние удовлетворительное, признаков заболевания нет. Уже взяты тесты у 32 детей и 16 взрослых работников.

В пансионате для престарелых в с. Зазимье сделан 30 ПЦР-тестов, инфицирование Covid-19 подтверждено у 17 человек, двое скончались. В стационаре - 2. Остальные - самоизоляция.

В общежитии в с. Петропавловская Борщаговка сделано 147 ПЦР-тестов, инфицирование Covid-19 подтверждено у 14 человек. В стационаре - 1 человек. Остальные - самоизоляция.

В общежитии в с. Петропавловское подтверждено 1 случай Covid-19 – у медсестры – она на самоизоляции. Кроме того, сделано 46 ПЦР-тестов, у всех отрицательный результат.

В общежитии в г. Украинка сделано 43 ПЦР-теста (в работе), инфицирование Covid-19 подтверждено у 1 человека - пациент самоизоляции.

В общежитии в с. Гостомель заболел 1 человек (военнослужащий). Находится в стационаре. Помещение дезинфицированы.

Кроме того, в общежитии в с. Большая Александровка все 59-ПЦР-тестов дали отрицательный результат. А в общежитии в с. Чубинское отрицательный результат дали все 38-ПЦР-тестов.