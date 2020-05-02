Мэр Бондаренко - президенту Зеленскому: Черкассы будут оказывать сопротивление и готовы объединить Украину

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город будет сопротивляться в случае преследования за решение смягчить карантин.

"Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните, господин президент. Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину", - заявил Бондаренко в видеообращении, размешенном в Фейсбук в субботу.

Мэр подчеркнул, что Зеленский именно в Черкассах заявил, о своем намерении идти в президенты.

Бондаренко указал, что от главы государства ждал равного отношения ко всем, в том числе к "слугам народа" - "кнопкодавам", однопартийцам-бизнесменам, нарушающим требования карантина.

Как сообщалось, глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс жестким реагированием на решение горисполкома об ослаблении карантина, а президент Зеленский заявил, что городская власть Черкасс должна понести ответственность за решение смягчить карантин раньше установленного государством срока.

Бондаренко в пятницу обнародовал фото полученной повестки на допрос в связи с досрочным ослаблением карантинных ограничений в городе. В повестке говорится о том, что ему "необходимо явиться 04 мая 2020 года в 12:00 в кабинет к следователю СУ ГУНП в Черкасской области для участия в допросе... в качестве свидетеля".

Юрист и нардеп Сергей Власенко (фракция «Батькивщина») в Фейсбук назвал «публичные угрозы со стороны президента Украины и особенно не публичные угрозы со стороны одного из руководителей его Офиса» очевидным доказательством «политического давления президента на органы местного самоуправления и, возможно доказательством, давления на органы предварительного расследования».

При этом, касаясь «юридических последствий» решений в Черкассах для городского головы, Власенко указал, что решение смягчить карантин принимал не мэр, а исполком Черкасского горсовета - коллегиальный исполнительный орган городского совета. «Уголовная ответственность членов коллегиального органа по коллегиальному решению любых органов (ВРУ, КМУ, любой местный совет, исполкомов и т.п.) в законодательстве Украины отсутствует», - написал Власенко, и добавил, что к тому же «решение исполкома подписал НЕ городской голова Черкасс».