События

13:46 02.05.2020

В Испании впервые после 48 дней самоизоляции жителям разрешили занятия спортом на открытом воздухе

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В Испании впервые после 48 дней самоизоляции жителям разрешили занятия спортом на открытом воздухе

Медики зафиксировали за сутки смерть 276 человек от короанвируса в Испании, сообщает в субботу газета "Паис".

Это - меньше, чем днем ранее (281). Кроме того, уже больше недели данный показатель в стране держится ниже планки в 400 смертей.

Согласно официальным данным за все время от последствий заражения коронавирусом COVID-19 на испанской территории умерли 25,1 тыс. человек.

За сутки вирусом заразились еще 1147 жителя страны. Общее число заразившихся в Испании - 216582 человека.

Таким образом, в последние дни в стране, которая в конце апреля начала ослаблять ограничения, призванные затормозить распространение коронавирусной инфекции, наблюдается заметное улучшение ситуации.

В субботу впервые после 48 дней самоизоляции жителям Испании разрешили занятия спортом на открытом воздухе. Речь идет только об индивидуальных занятиях, под которые отведены определенные часы. Также отведены специальные часы для прогулок с детьми.

Теги: #испания #коронавирус
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