В Бельгии удерживается тенденция уменьшения числа госпитализированных с Covid-19

В Бельгии за последние сутки зарегистрированы 82 летальных исхода среди заразившихся коронавирусом, общее число жертв от Covid-19 составляет 7765, сообщил в субботу бельгийский антикризисный центр.

За сутки в больницы поступили 128 новых пациентов, заразившихся Covid-19, и 319 вылечившихся выписались.

Всего в больницах Бельгии госпитализировано 3111 человек с диагнозом коронавируса. Это на 275 меньше, чем накануне. В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 689 пациентов, на 60 меньше, чем днем раньше.

Постепенное снижение числа госпитализаций в Бельгии продолжается.

За время эпидемии было госпитализировано 15519 пациентов с COVID-19, и 12211 вылечившихся выписались.

Выявлено с пятницы 485 новых заражений. По последним данным, в стране в целом насчитывается 49517 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

В Бельгии с понедельника, 4 мая, начнется реализация начальной фазы выхода страны из режима изоляции, введенного из-за эпидемии коронавируса. Снижение числа ежедневных госпитализацией является одним из главных критериев для осуществления этого плана.