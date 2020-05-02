Боевики с начала суток 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, с полуночи 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате прицельных обстрелов ранение получил украинский веннослужащий, сообщает Министерство обороны Украины.

"По имеющейся по состоянию на 12:00 информации, сегодня оккупанты уже 13 раз вели прицельные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил, почти каждый раз применяя минометы различных калибров. (…) Сегодня один наш герой получил ранение в результате прицельных вражеских обстрелов", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Так, противник с полуночи уже выпустили по позициям ВСУ 111 мин 82-го и 53 мины 120-го калибров. Основная вражеская активность зафиксирована в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил.

Отмечается, что пять раз под вражескими минометными обстрелами находились наши защитники н.п.Хутора Вольный, трижды - в районе н.п.Орехово. Также 120-й миномет противник применял по защитниках н.п.Крымского.

Кроме того, боевые действия с применением гранатометов и стрелкового вооружения происходили утром вблизи н.п. Южное.

Также враг дважды вел огонь по защитникам н.п.Авдеевки, боеивики выпустили 10 мин различных калибров и вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил подавляли вражескую вооруженную активность адекватным ответным огнем из легкого пехотного вооружения", - добавили в ведомстве.