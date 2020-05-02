События

12:39 02.05.2020

В Запорожье двое юношей сорвали государственный флаг, полиция открыла уголовное производство

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В Запорожье двое юношей сорвали государственный флаг, полиция открыла уголовное производство

В г.Запорожье по факту надругательства двумя юношами 2001 года рождения над государственным флагом открыто уголовное производство, сообщает

По факту публикации в социальной сети, о повреждении Государственного Флага двумя мужчинами, полицейскими проведена проверка. Все лица, причастные к событию, установлены. Следственным Александровского отделения полиции открыто уголовное производство отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"1 мая в социальной сети Инстаграм появилось видео, на котором в городе Запорожье двое юношей сорвали государственный флаг Украины с флагштока. Эта информация также была распространена в средствах массовой информации", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили участников события. Ими оказались жители Запорожья - двое юношей 2001 года рождения и девушка 2007 года рождения. Юношей доставили в Александровское отделение полиции для проведения следственных действий. Несовершеннолетнюю девушку вместе с матерью также приглашены в отделение полиции для проведения профилактической беседы.

"Правоохранители выяснили, что событие происходило 30 апреля на территории Александровского района Запорожья. Двое юношей сорвали государственный флаг с флагштока, а девушка снимала правонарушения на мобильный телефон", - отметили правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #флаг #запорожская_область
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