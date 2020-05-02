Спасатели потушили пожар на складе Харьковского канатного завода

В ночь на субботу в ангаре на территории Харьковского канатного завода произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в пятницу, в 22:32.

"К месту вызова было направлено пожарно-спасательное подразделение в составе двух отделений на автоцистернах в количестве 10 пожарных. По прибытию спасателей было установлено, что в складской металлической постройке горит утеплительный материал на площади 300 кв.м. Дополнительно на тушение пожара были направлены еще 2 автоцистерны", - говорится в сообщении.

В 23:28 пожар был локализован, а в 4:30 полностью ликвидирован.

Во время пожара никто не пострадал.

Спасателям удалось не допустить распространения огня на другие здания и сооружения предприятия.