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12:22 02.05.2020

Спасатели потушили пожар на складе Харьковского канатного завода

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Спасатели потушили пожар на складе Харьковского канатного завода

В ночь на субботу в ангаре на территории Харьковского канатного завода произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в пятницу, в 22:32.

"К месту вызова было направлено пожарно-спасательное подразделение в составе двух отделений на автоцистернах в количестве 10 пожарных. По прибытию спасателей было установлено, что в складской металлической постройке горит утеплительный материал на площади 300 кв.м. Дополнительно на тушение пожара были направлены еще 2 автоцистерны", - говорится в сообщении.

В 23:28 пожар был локализован, а в 4:30 полностью ликвидирован.

Во время пожара никто не пострадал.

Спасателям удалось не допустить распространения огня на другие здания и сооружения предприятия.

Теги: #пожар #харьковская_область
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