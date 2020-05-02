В Болнисском районе Грузии второй день жители не пускают в село медиков, приехавших забрать в больницу инфицированных

В Грузии жители села Мушевани Болнисского муниципалитета второй день не дают медикам забрать в больницу нескольких инфицированных коронавирусом граждан.

Как сообщают грузинские СМИ, в селе коронавирус подтвержден у 10 человек, и накануне бригады "скорой помощи" не смогли въехать в село из-за агрессивных действий местных жителей.

На кадрах, которые показали грузинские телеканалы, видно, как около пятидесяти мужчин ударяют медицинские машины ногами и выкрикивают оскорбления в адрес работников "скорой помощи".

По данным СМИ, с утра в селе мобилизована полиция, представители местных властей пытаются убедить жителей в необходимости госпитализации их односельчан.

Как заявил журналистам член парламентского большинства, мажоритарный депутат от Болнисского муниципалитета Гоги Мешвелиани, противостояние началось после того, как медицинские работники прибыли в одну семью, где выявлены зараженные коронавирусом.

"Туда пришла группа подвыпивших молодых людей, которые не сдержали эмоции и от словесных оскорблений они перешли к применению силы, в основном, в отношении автомобилей", - рассказал депутат.

По его словам, на данном этапе ведется работа с авторитетными жителями села, чтобы они попытались успокоить людей и объяснить им всю опасность данного вируса.

Между тем, в МВД Грузии заявили журналистам, что в связи с произошедшим в селе Мушевани инцидентом начато расследование.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал, но повреждены два транспортных средства.

Болнисский муниципалитет ранее был закрыт на строгий карантин. Въезд и выезд из данного села контролируется полицией.

В Грузии, по данным Минздрава, на данный момент зарегистрировано 582 случая заражения коронавирусом COVID-19. Из этого числа 8 человек скончались и 207 выздоровели.