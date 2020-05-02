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11:49 02.05.2020

В Харьковской области количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 315, еще двое умерло

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В Харьковской области количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 315, еще двое умерло

В Харьковской области по состоянию на утро субботы, 2 мая, лабораторно подтверждено 315 случаев COVID-19, в том числе 41 - за минувшие сутки, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"За последние сутки лабораторно подтвержден 41 случай заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Балаклейского, Дергачевского, Змиевского, Золочевского, Красноградского, Купянского, Сахновщинского, Харьковского, Чугуевского районов", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

Кроме того, за минувшие сутки умерли еще 2 человека. Это харьковчане (65 и 69 лет). У обоих были сопутствующие заболевания - гипертония, которая в одном случае сопровождалась ожирением, в другом - кардиосклерозом.

Кучер отметил, что оба слишком поздно обратились за медпомощью. Один считал себя больным с 1 апреля, но к врачам обратился только 22 апреля, когда сам приехал в больницу. Другой считал себя больным с 14 апреля, но обратился к врачам только 28 апреля.

В общей сложности на утро субботы в Харьковской области зарегистрировано 589 подозрений на COVID-19 (в том числе 25 - за минувшие сутки). Из них 315 случаев - подтверждено, 135 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки. Из 315 заболевших 35 человек выздоровели, 6 - умерли.

Среди заболевших больше женщин (170 человек). Более половины случаев подтвержденного COVID-19 зарегистрировано в Харькове (168 человек). В районах области самая высокая заболеваемость зафиксирована в Харьковском (38 случаев), Змиевском (33 случая), в Валковском (31 случай), и (26 случаев) районах.

Больше всего случаев COVID-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (129 человек). Меньше всего - в возрастных группах старше 80 лет (9 человек) и до 20 лет (18 человек). В возрастных группах от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет зафиксировано 88 и 71 случай соответственно. Из 274 болеющих 116 человек госпитализированы (из них 4, в том числе 2 медика - в реанимации на кислородной поддержке), 158 - на самоизоляции

С подозрением на COVID-19 госпитализировано 105 человек, 34 находятся на самоизоляции.

Теги: #коронавирус #кучер #харьковская_область
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