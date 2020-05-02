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11:35 02.05.2020

Кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в Украине в ближайшие дни

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Кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки в зоне влияния атмосфернх фронтов в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая, но тёплая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, лишь ночью на Левобережье без осадков.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12 °; днём 18-23°, в западных областях 14-19°.

В Киеве в воскресенье кратковременный дождь; температура воздуха ночью 10-12°, днём около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 мая самая высокая температура воздуха днём была +30,2° в 2018г., самая низкая ночью -1,2° в 1885г.

В понедельник, 4 мая, в Украине ночью местами небольшие, днём повсюду умеренные кратковременные дожди, днём местами с грозами, лишь в большинстве западных областей без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью 4-9°, днём 12-17°, на остальной территории ночью 8-13°, днём 18-23°.

В Киеве 4 мая кратковременный дождь, местами гроза; температура воздуха ночью 11-13°, днём 18-20°.

Теги: #погода #прогноз
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Интерфакс-Украина
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