События

11:20 02.05.2020

В Одессе более 1,5 тыс. правоохранителей приступили к усиленной охране общественного порядка в связи с годовщиной событий 2 мая

1 мин читать
В Одессе более 1,5 тыс. правоохранителей приступили к усиленной охране общественного порядка в связи с годовщиной событий 2 мая

В Одессе в шестую годовщину событий 2 мая безопасность граждан обеспечивают более полутора тысяч правоохранителей, среди которых - сотрудники полиции, Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, основные превентивные меры сосредоточены возле Соборной площади, Куликова Поля и в центральной части города.

Так, правоохранители проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных требований.

Кроме того, в полиции напомнили о предусмотренной ст.436-1 УК уголовной ответственности за использование запрещенной символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

"Просим граждан не нарушать закон, соблюдать требования карантина, не провоцировать конфликтных ситуаций. Важно помнить, что сегодня от сознания каждого зависит не только мир и спокойствие в городе, но и состояние эпидемической ситуации в регионе", - добавили в полиции.

Теги: #коронавирус #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:49 02.05.2020
В Харьковской области количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 315, еще двое умерло

В Харьковской области количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 315, еще двое умерло

11:20 02.05.2020
В Днепре у 33 жителей за сутки подтвердили коронавирус, еще 29 новых случаев COVID-19 выявлено в Кривом Роге

В Днепре у 33 жителей за сутки подтвердили коронавирус, еще 29 новых случаев COVID-19 выявлено в Кривом Роге

10:50 02.05.2020
В Киеве количество инфицированных COVID-19 выросло на 41 человека и достигнло 1494

В Киеве количество инфицированных COVID-19 выросло на 41 человека и достигнло 1494

10:49 02.05.2020
В ВСУ за прошедшие сутки COVID-19 подтвержден еще у одного военнослужащего из Харьковской области

В ВСУ за прошедшие сутки COVID-19 подтвержден еще у одного военнослужащего из Харьковской области

10:25 02.05.2020
Степанов: Минздрав проконтролирует, чтобы работавшим с пациентами с COVID-19 за март были выплачены 300% зарплаты

Степанов: Минздрав проконтролирует, чтобы работавшим с пациентами с COVID-19 за март были выплачены 300% зарплаты

10:24 02.05.2020
Два новых случая инфицированных COVID-19 в Луганской области, количество заболевших возросло до 37

Два новых случая инфицированных COVID-19 в Луганской области, количество заболевших возросло до 37

10:19 02.05.2020
Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Черновицкой и Днепропетровской областях

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Черновицкой и Днепропетровской областях

10:19 02.05.2020
На 30 человек возросло число инфицированных COVID-19 на Тернопольщине

На 30 человек возросло число инфицированных COVID-19 на Тернопольщине

09:32 02.05.2020
В Украине за минувшие сутки 550 новых случаев Covid-19, 7 ранее заболевших умерли, 85 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 550 новых случаев Covid-19, 7 ранее заболевших умерли, 85 выздоровели

08:38 02.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 238 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 344 тыс.

Число жертв коронавируса в мире превысило 238 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 344 тыс.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве количество инфицированных COVID-19 выросло на 41 человека и достигнло 1494

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ

В Украине за минувшие сутки 550 новых случаев Covid-19, 7 ранее заболевших умерли, 85 выздоровели

ООС СВОДКА УКРАИНА

Боевики 24 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое военных

ГОРОД ЛИДЕР КНДР МЕРОПРИЯТИЕ

Лидер КНДР впервые за 20 дней появился на публике

ПОСОБИЕ ФЛП ЗЕЛЕНСКИЙ

ФЛП I и II групп налогоплательщиков будут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в Украине в ближайшие дни

В Офисе президента опровергают информацию о том, что первый замглавы ОП общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений

Минздрав ожидает согласования Минфином номенклатуры закупок лекарств на 2020 год

Боевики 24 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое военных

В Чернобыльской зоне и Житомирской области продолжают ликвидировать очаги пожаров

Спецрейс эвакуировал 85 украинцев и девять граждан Беларуси из Ливана

На украинско-польской границе обнаружен автобус с телефонами

Правоохранители в Ровенской области разоблачили преступную группировку за организацию янтарного бизнеса

В НАСА разработали новую модель аппаратов ИВЛ

Со 2 мая в Киеве закроют проезд по Борщаговскому путепроводу из-за капремонта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА