В Одессе более 1,5 тыс. правоохранителей приступили к усиленной охране общественного порядка в связи с годовщиной событий 2 мая

В Одессе в шестую годовщину событий 2 мая безопасность граждан обеспечивают более полутора тысяч правоохранителей, среди которых - сотрудники полиции, Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, основные превентивные меры сосредоточены возле Соборной площади, Куликова Поля и в центральной части города.

Так, правоохранители проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных требований.

Кроме того, в полиции напомнили о предусмотренной ст.436-1 УК уголовной ответственности за использование запрещенной символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

"Просим граждан не нарушать закон, соблюдать требования карантина, не провоцировать конфликтных ситуаций. Важно помнить, что сегодня от сознания каждого зависит не только мир и спокойствие в городе, но и состояние эпидемической ситуации в регионе", - добавили в полиции.