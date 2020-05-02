В Днепре у 33 жителей за сутки подтвердили коронавирус, еще 29 новых случаев COVID-19 выявлено в Кривом Роге

За последние сутки в Днепропетровской области коронавирус подтвердили у 72 человек, таким образом всего в области - 436 случаев COVID-19, сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко.

"Больше всего случаев диагностировали в Днепре - 33. В Кривом Роге лабораторно подтвердили 29 новых случаев COVID-19, в Днепровском районе - 3, по 2 - в Каменском и Пятихатском районе, по 1 - в Марганце, Покрове и Апостоловском районе", - приводит слова Бондаренко пресс-служба ОГА.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 субботы, 2 мая, в Украине зафиксировано 11411 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.