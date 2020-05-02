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10:50 02.05.2020

В Киеве количество инфицированных COVID-19 выросло на 41 человека и достигнло 1494

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В Киеве количество инфицированных COVID-19 выросло на 41 человека и достигнло 1494

За прошедшие сутки в Киеве подтвержден 41 новый случай заболевания COVID-19, в том числе 5 – у медиков, сообщил мэр столицы Виталий Кличко

«Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась еще на 41 человек. 5 из них - медики. На сегодня в столице уже 1494 подтвержденных случая заболевания COVID-19», = написал мэр в Телеграм в субботу.

Заболели 22 женщины в возрасте от 29 до 83 лет, а также 19 мужчин возрасте от 21 до 84 лет. Один из них - из Киево-Печерской Лавры и один - священник из Храма преподобного Феодора Освященного, на ул. Овруцкой.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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