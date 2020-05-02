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10:29 02.05.2020

Минздрав ожидает согласования Минфином номенклатуры закупок лекарств на 2020 год

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Минздрав ожидает согласования Минфином номенклатуры закупок лекарств на 2020 год

Министерство здравоохранения ожидает согласования Министерством финансов номенклатуры и паспортов программ для закупок лекарств на 2020 год, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Минздрав направил соответствующий перечень лекарственных средств и медизделий, которые закупаются за средства госбюджета еще 7 апреля в органы, которые должны это согласовывать, в том числе и в Минфин. Этот перечень практически согласован и я думаю, что на следующем заседании правительства он будет утвержден», - сказал он на брифинге в субботу.

Степанов также сообщил, что паспорта бюджетных программ, по которым проводятся медицинские закупки, 10 апреля были отправлены Минздравом в Минфин.

«Минфин дал замечания, которые сейчас отрабатываются. Это замечания касаются, в том числе, подготовки документов для закупки госпредприятием «Медицинские закупки Украины» (МЗУ). Я думаю, в ближайшее время они будут утверждены, это даст старт закупки лекарственные средства за бюджетные средства», - сказал он.

Теги: #степанов #минздрав #закупки #минфин
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