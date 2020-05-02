События

10:25 02.05.2020

Степанов: Минздрав проконтролирует, чтобы работавшим с пациентами с COVID-19 за март были выплачены 300% зарплаты

1 мин читать
Степанов: Минздрав проконтролирует, чтобы работавшим с пациентами с COVID-19 за март были выплачены 300% зарплаты

Министерство здравоохранения проконтролирует, чтобы на местах всем медикам, работавшим с пациентами с COVID-19, были выплачены 300% зарплаты за март, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Я уже направил письма главам ОГА, чтобы они отчитались в разрезе каждого медучреждения и каждого конкретного медработника, который работал с пациентами с COVID-19, какие суммы и как они были выплачены. Поступает большое количество жалоб, касающихся невыплаты, прежде всего речь идет о выплате зарплаты за март», - сказал он на брифинге в субботу.

Степанов подчеркнул, что «все средства без исключения, которые обещаны, в размере 300% были перечислены на места».

«Мы получаем сигналы, что эти выплаты не были сделаны в полном объемы по вине или местных органов власти, или главных врачей больниц, которые начали манипулировать, учитывать какие-то почасовые (выплаты - ИФ), или еще какие-то», - сказал он.

По словам Степанова, на начало апреля в Украине было зарегистрировано около 440 пациентов с COVID-19.

Степанов также сообщил, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) готова заключать контракты с медучреждениями по пакету медуслуг лечения COVID-19.

«НСЗУ докладывает, что готова к заключению контрактов. На начало мая все средств по апрельским расчетам будут выплачены. Утвержденные тарифы включают вознаграждение медработникам до 300% и обеспечение пациентов лекарственные средства и медизделиями в полном объеме», - сказал он.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав #зарплата
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:29 02.05.2020
Минздрав ожидает согласования Минфином номенклатуры закупок лекарств на 2020 год

Минздрав ожидает согласования Минфином номенклатуры закупок лекарств на 2020 год

10:24 02.05.2020
Два новых случая инфицированных COVID-19 в Луганской области, количество заболевших возросло до 37

Два новых случая инфицированных COVID-19 в Луганской области, количество заболевших возросло до 37

10:19 02.05.2020
Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Черновицкой и Днепропетровской областях

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Черновицкой и Днепропетровской областях

10:19 02.05.2020
На 30 человек возросло число инфицированных COVID-19 на Тернопольщине

На 30 человек возросло число инфицированных COVID-19 на Тернопольщине

09:32 02.05.2020
В Украине за минувшие сутки 550 новых случаев Covid-19, 7 ранее заболевших умерли, 85 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 550 новых случаев Covid-19, 7 ранее заболевших умерли, 85 выздоровели

08:38 02.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 238 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 344 тыс.

Число жертв коронавируса в мире превысило 238 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 344 тыс.

00:09 02.05.2020
В Италии за сутки коронавирусом заразились менее 2 тыс. человек, 269 скончались

В Италии за сутки коронавирусом заразились менее 2 тыс. человек, 269 скончались

22:34 01.05.2020
В Харьковской области подтверждено 73 случая COVID-19 среди медиков

В Харьковской области подтверждено 73 случая COVID-19 среди медиков

21:14 01.05.2020
Число инфицированных COVID-19 во Франции превысило 130 тыс., но количество госпитализаций снижается

Число инфицированных COVID-19 во Франции превысило 130 тыс., но количество госпитализаций снижается

20:47 01.05.2020
Благодаря карантину Украина избежала повторения итальянской ситуации с коронавирусом, убежден Ляшко

Благодаря карантину Украина избежала повторения итальянской ситуации с коронавирусом, убежден Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ

В Украине за минувшие сутки 550 новых случаев Covid-19, 7 ранее заболевших умерли, 85 выздоровели

ООС СВОДКА УКРАИНА

Боевики 24 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое военных

ГОРОД ЛИДЕР КНДР МЕРОПРИЯТИЕ

Лидер КНДР впервые за 20 дней появился на публике

ПОСОБИЕ ФЛП ЗЕЛЕНСКИЙ

ФЛП I и II групп налогоплательщиков будут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет - Зеленский

РЯБОШАПКА ДЕЛО АЗОВСКОЕ МОРЕ МОРЯКИ

Дело, открытое ГБР по Керченскому проливу, не имеет правовых перспектив и подрывает позиции Украины на международной арене - Рябошапка

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 24 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое военных

В Чернобыльской зоне и Житомирской области продолжают ликвидировать очаги пожаров

Спецрейс эвакуировал 85 украинцев и девять граждан Беларуси из Ливана

На украинско-польской границе обнаружен автобус с телефонами

Правоохранители в Ровенской области разоблачили преступную группировку за организацию янтарного бизнеса

В НАСА разработали новую модель аппаратов ИВЛ

Со 2 мая в Киеве закроют проезд по Борщаговскому путепроводу из-за капремонта

Лидер КНДР впервые за 20 дней появился на публике

Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

Мэр Черкасс обнародовал повестку на допрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА