Степанов: Минздрав проконтролирует, чтобы работавшим с пациентами с COVID-19 за март были выплачены 300% зарплаты

Министерство здравоохранения проконтролирует, чтобы на местах всем медикам, работавшим с пациентами с COVID-19, были выплачены 300% зарплаты за март, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Я уже направил письма главам ОГА, чтобы они отчитались в разрезе каждого медучреждения и каждого конкретного медработника, который работал с пациентами с COVID-19, какие суммы и как они были выплачены. Поступает большое количество жалоб, касающихся невыплаты, прежде всего речь идет о выплате зарплаты за март», - сказал он на брифинге в субботу.

Степанов подчеркнул, что «все средства без исключения, которые обещаны, в размере 300% были перечислены на места».

«Мы получаем сигналы, что эти выплаты не были сделаны в полном объемы по вине или местных органов власти, или главных врачей больниц, которые начали манипулировать, учитывать какие-то почасовые (выплаты - ИФ), или еще какие-то», - сказал он.

По словам Степанова, на начало апреля в Украине было зарегистрировано около 440 пациентов с COVID-19.

Степанов также сообщил, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) готова заключать контракты с медучреждениями по пакету медуслуг лечения COVID-19.

«НСЗУ докладывает, что готова к заключению контрактов. На начало мая все средств по апрельским расчетам будут выплачены. Утвержденные тарифы включают вознаграждение медработникам до 300% и обеспечение пациентов лекарственные средства и медизделиями в полном объеме», - сказал он.