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10:24 02.05.2020

Два новых случая инфицированных COVID-19 в Луганской области, количество заболевших возросло до 37

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Два новых случая инфицированных COVID-19 в Луганской области, количество заболевших возросло до 37

За прошедшие сутки в Луганской области подтверждено два новых случая заболевания COVID-19 - в Лисичанске и Новопскове.

Как сообщает в субботу в Феейсбук Луганская ОГА, за все время исследований на Луганщине соответствующее заболевание лабораторно подтверждено у 37 человек.

Из них 5 - выздоровели, 32 - лечатся (13 находятся в медицинских учреждениях, 19 лечатся амбулаторно).

Количество заболеваний по населенным пунктам: Лисичанск - 10, Рубежное - 10 (из них выздоровели - 2), Кормянский район - 6, Новопсковский район - 5, Старобельский район - 3 (выздоровел - 1), Беловодский район - 1, Станично-Луганский район - 1 (выздоровел - 1), Северодонецк - 1 (выздоровел - 1).

Теги: #коронавирус #луганская_область
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