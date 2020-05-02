Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Черновицкой и Днепропетровской областях

По состоянию на 9:00 субботы, 2 мая, наибольшее количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Черновицкой области и Днепропетровской области, в то же время новых случаев COVID-19 в одной области не выявлено, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

Так, согласно данным, опубликованным Центром общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook, коронавирусная болезнь подтверждена:

Винницкая обл. - 427 (145 выздоровели), в том числе 2 новых случая инфицирования за сутки;

Волынская обл. - 315 (64 выздоровели), в том числе 8 новых случаев за сутки;

Днепропетровская обл. - 436 (64 выздоровели), в том числе 72 новых случая за сутки;

Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели), новых случаев заражения за сутки не выявлено;

Житомирская обл. - 393 (23 выздоровели), в том числе 3 новых случая за сутки;

Закарпатская обл. - 496 (53 выздоровели), в том числе 64 новых случая за сутки;

Запорожская обл. - 267 (79 выздоровели), в том числе 7 новых случаев за сутки;

Ивано-Франковская обл. - 942 (86 выздоровели), в том числе 43 новых случая за сутки;

г. Киев - 1494 (80 выздоровели), в том числе 41 новый случай за сутки;

Киевская обл. - 747 (81 выздоровел), в том числе 53 новых случая за сутки;

Кировоградская обл. - 394 (116 выздоровели), в том числе 2 новых случая за сутки;

Львовская обл. - 465 (95 выздоровели), в том числе 11 новых случая за сутки;

Луганская обл. - 37 (7 выздоровели), в том числе 2 новых случая за сутки;

Николаевская обл. - 140 (6 выздоровели), 14 новых случаев за сутки;

Одесская обл. - 329 (17 выздоровели), в том числе 33 новых случая за сутки;

Полтавская обл. - 212 (23 выздоровели), в том числе 1 новый случай за сутки;

Ровенская обл. - 689 (62 выздоровели), в том числе 31 новый случай за сутки;

Сумская обл. - 105 (62 выздоровели), в том числе 2 новых случая за сутки;

Тернопольская обл. - 823 (117 выздоровели), в том числе 30 новых случаев за сутки;

Харьковская обл. - 311 (35 выздоровели), в том числе 37 новых случаев за сутки;

Херсонская обл. - 121 (46 выздоровели), в том числе 1 новый случай за сутки;

Хмельницкая обл. - 98 (27 выздоровели), в том числе 6 новых случаев за сутки;

Черкасская обл. - 304 (63 выздоровели), в том числе 8 новых случаев за сутки;

Черновицкая обл. - 1745 (129 выздоровели), в том числе 78 новых случаев за сутки;

Черниговская обл. - 51 (6 выздоровели), в том числе 1 новый случай за сутки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, по состоянию на 9:00 2 мая, на 550 человек возросло за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в Украине, 7 ранее заболевших умерли, 85 человек выздоровели, всего число инфицированных на 2 мая составляет 11411 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.