События

08:34 02.05.2020

Боевики 24 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое военных

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Боевики 24 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое военных

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 24 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов 1 мая трое украинских воинов получили ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Как отмечается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал украинские позиции неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного и дважды у Тарамчука противник применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Защитников Каменки боевики дважды обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Старогнатовки четыре раза обстреляли с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Гнутово и Лебединского вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также вблизи Невельского зафиксировано использование вражеского автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов НВФ использовали 28 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По окраинам Южного и Мироновского противник выпусти 14 мин 120-го калибра, а по украинским позициям неподалеку Новотошковского дважды вел огонь из минометов 82-го калибра - 11 мин.

По населенному пункту Хутор Вольный НВФ вели огонь из 82 мм минометов, а неподалеку Майского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе также сообщили, что в течение текущих суток, 2 мая, зафиксировано девять нарушений боевиками режима прекращения огня, большинство из которых в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". За текущие сутки в результате обстрелов один украинский воин получил ранения.

Неподалеку Хутора Свободного враг трижды применял минометы. В целом боевики выпустили по украинским позициям 8 мин 120 мм и 51 мина 82-го калибра.

Окраину Крымского враг обстреливал из 120 мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По Ореховому противник дважды вел огонь из минометов 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские позиции неподалеку Южного захватчики обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды вели огонь по позициям Объединенных сил у Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Теги: #оос #сводка #украина
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