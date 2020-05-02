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06:33 02.05.2020

Спецрейс эвакуировал 85 украинцев и девять граждан Беларуси из Ливана

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Специальный рейс "Киев-Эр-Рияд-Бейрут" в четверг вернул из Ливана 85 украинцев и девятерых граждан Беларуси, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.

"Вчера очередной специальный рейс по маршруту Киев - Эр-Рияд - Бейрут - Киев вернул домой 85 украинцев. А также... 9 граждан Беларуси", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с отсутствием белорусского посольства в Ливане, белорусские дипломаты в Сирии, где находится ближайшее дипведомство, обратились к украинским коллегам за помощью по эвакуации граждан Беларуси.

"После многих часов переговоров с ответственными органами различных государств, авиакомпанией, получения ряда специальных разрешений вчера вечером самолет приземлился в Киеве. Украинцы вернулись", - отметили в дипведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что в пятницу стало известно о возвращении белорусских граждан транзитом в Беларусь.

 

Теги: #граждане #спецрейс #украина #ливан
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