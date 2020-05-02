На украинско-польской границе обнаружен автобус с телефонами

Пограничники обнаружили и изъяли микроавтобус с контрабандными телефонами на границе с Польшей, сообщила Государственная пограничная служба.

"В транспортном средстве сотрудники пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, нашли тайники с 239 телефонами", - сказано в сообщении.

Как отмечается, микроавтобус с контрабандными аксессуарами прибыл в пункт пропуска в четверг вечером. Транспортным средством 1998 года выпуска возвращался из Польши житель Львовской области, который в прицепе и грузовом отсеке перевозил бытовую технику.

"Учитывая возможные риски незаконного перемещения товаров через границу, бус решили осмотреть тщательнее. Под сиденьем транспортного средства и спальным местом водителя, а также в коробке с телевизором, погранично-таможенная группа обнаружила 239 скрытых мобильных телефонов марки "Xiaomi", - отметили в погранведомстве.

Отмечается, что мобильные телефоны и микроавтобус изъяли представители таможни.