События

05:35 02.05.2020

На украинско-польской границе обнаружен автобус с телефонами

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 Пограничники обнаружили и изъяли микроавтобус с контрабандными телефонами на границе с Польшей, сообщила Государственная пограничная служба.

"В транспортном средстве сотрудники пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, нашли тайники с 239 телефонами", - сказано в сообщении.

Как отмечается, микроавтобус с контрабандными аксессуарами прибыл в пункт пропуска в четверг вечером. Транспортным средством 1998 года выпуска возвращался из Польши житель Львовской области, который в прицепе и грузовом отсеке перевозил бытовую технику.

"Учитывая возможные риски незаконного перемещения товаров через границу, бус решили осмотреть тщательнее. Под сиденьем транспортного средства и спальным местом водителя, а также в коробке с телевизором, погранично-таможенная группа обнаружила 239 скрытых мобильных телефонов марки "Xiaomi", - отметили в погранведомстве.

Отмечается, что мобильные телефоны и микроавтобус изъяли представители таможни.

Теги: #разоблачение #телефоны #украина #контрабанда
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