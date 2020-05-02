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04:33 02.05.2020

Правоохранители в Ровенской области разоблачили преступную группировку за организацию янтарного бизнеса

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Правоохранители в Ровенской области разоблачили преступную группировку, которая занималась организацией янтарного бизнеса, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Полицейские Ровенской разоблачили группу лиц в организации янтарного бизнеса. В состав группы входило четыре жители Сарненского района, каждый из которых отвечал за свое направление деятельности", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что организатор контролировал деятельность группировки и распределял средства, полученные от подпольного бизнеса, другие участники подыскивали клиентов для оптовой реализации камни, занимались скупкой янтаря-сырца, организовывали обработку камня, отвечали за его хранение и последующий сбыт.

"Чтобы не попасть в поле зрения полицейских и в целях конспирации преступной деятельности, они работали в закрытом режиме. К так называемому офиса можно было попасть только после предварительного согласования в телефонном режиме даты и времени встречи", - добавили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.

Проводятся санкционированные обыски по местам скупки, обработки янтаря и по месту жительства участников группировки. Правоохранители изъяли значительное количество обработанного и необработанного камня.

 

Теги: #янтарь #украина #ровенская_область #бизнес
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