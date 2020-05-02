Со 2 мая в Киеве закроют проезд по Борщаговскому путепроводу из-за капремонта

В Киеве со 2 мая закроют проезд по Борщаговскому путепроводу в сторону Кольцевой дороги в связи с проведением капитального ремонта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На Борщаговском путепроводе начинается новый этап капитального ремонта. Дорожники открывают движение всеми тремя полосами в сторону центра. Зато проезд в сторону Борщаговки будет перекрыто", - сказано в сообщении.

В частности, во время ремонта заменят балки на 1 и 2 полосах движения, зальют новую монолитную плиту автопроезда, устроят многослойна гидроизоляцию, установят деформационные швы типа "Maurer".

Как отмечается, объехать мост можно несколькими маршрутами. В частности, через просп. Победы - ул. Святошинская - ул. Жмеринская - ул. Г. Космоса. Также по ул. Голего - ул. Нежинская - ул. Отрадный - ул. 9 Мая - ул. Королева или же через кольцевую дорогу.