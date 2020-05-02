События

02:24 02.05.2020

Со 2 мая в Киеве закроют проезд по Борщаговскому путепроводу из-за капремонта

1 мин читать

В Киеве со 2 мая закроют проезд по Борщаговскому путепроводу в сторону Кольцевой дороги в связи с проведением капитального ремонта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На Борщаговском путепроводе начинается новый этап капитального ремонта. Дорожники открывают движение всеми тремя полосами в сторону центра. Зато проезд в сторону Борщаговки будет перекрыто", - сказано в сообщении.

В частности, во время ремонта заменят балки на 1 и 2 полосах движения, зальют новую монолитную плиту автопроезда, устроят многослойна гидроизоляцию, установят деформационные швы типа "Maurer".

Как отмечается, объехать мост можно несколькими маршрутами. В частности, через просп. Победы - ул. Святошинская - ул. Жмеринская - ул. Г. Космоса. Также по ул. Голего - ул. Нежинская - ул. Отрадный - ул. 9 Мая - ул. Королева или же через кольцевую дорогу.

Теги: #дороги #украина #капремонт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:12 01.05.2020
Украина за 4 мес. сократила выпуск проката на 4,8%, стали на 9,6%, чугуна - на 7,6%

Украина за 4 мес. сократила выпуск проката на 4,8%, стали на 9,6%, чугуна - на 7,6%

22:34 01.05.2020
В Харьковской области подтверждено 73 случая COVID-19 среди медиков

В Харьковской области подтверждено 73 случая COVID-19 среди медиков

22:14 01.05.2020
Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

22:02 01.05.2020
Мэр Черкасс обнародовал повестку на допрос

Мэр Черкасс обнародовал повестку на допрос

21:41 01.05.2020
В Мукачево также планируют с 4 мая открывать парки и торговые центры для посетителей

В Мукачево также планируют с 4 мая открывать парки и торговые центры для посетителей

20:47 01.05.2020
Благодаря карантину Украина избежала повторения итальянской ситуации с коронавирусом, убежден Ляшко

Благодаря карантину Украина избежала повторения итальянской ситуации с коронавирусом, убежден Ляшко

20:14 01.05.2020
Небольшой самолет разбился в Днепропетровской области, два человека погибли

Небольшой самолет разбился в Днепропетровской области, два человека погибли

19:45 01.05.2020
Глава Гостуризма Украины считает недопустимым вырубку лесов вокруг туристически привлекательных территорий

Глава Гостуризма Украины считает недопустимым вырубку лесов вокруг туристически привлекательных территорий

19:02 01.05.2020
В 2020г на дороги госзначения будет выделено 85 млрд грн, на местные дороги 22 млрд грн - Зеленский

В 2020г на дороги госзначения будет выделено 85 млрд грн, на местные дороги 22 млрд грн - Зеленский

10:54 01.05.2020
Количество больных Covid-19 за счет выздоровления снизилось в 6 областях из 24, в 3 не изменилось - СНБО

Количество больных Covid-19 за счет выздоровления снизилось в 6 областях из 24, в 3 не изменилось - СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГОРОД ЛИДЕР КНДР МЕРОПРИЯТИЕ

Лидер КНДР впервые за 20 дней появился на публике

ПОСОБИЕ ФЛП ЗЕЛЕНСКИЙ

ФЛП I и II групп налогоплательщиков будут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет - Зеленский

РЯБОШАПКА ДЕЛО АЗОВСКОЕ МОРЕ МОРЯКИ

Дело, открытое ГБР по Керченскому проливу, не имеет правовых перспектив и подрывает позиции Украины на международной арене - Рябошапка

ЗЕЛЕНСКИЙ ЧЕРКАССЫ

Зеленский: решение горсовета Черкасс будет иметь юридические последствия

ГСЧС ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АВИАКАТАСТРОФА

Спасатели ликвидировали пожар воздушного судна в Днепропетровской области - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидер КНДР впервые за 20 дней появился на публике

В Италии за сутки коронавирусом заразились менее 2 тыс. человек, 269 скончались

Число инфицированных COVID-19 во Франции превысило 130 тыс., но количество госпитализаций снижается

Зеленский поздравил украинцев с Международным днем труда

Ограничения на воздушное сообщение из-за коронавируса ставят под угрозу вакцинацию в десятках стран - ООН

ФЛП I и II групп налогоплательщиков будут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет - Зеленский

Дело, открытое ГБР по Керченскому проливу, не имеет правовых перспектив и подрывает позиции Украины на международной арене - Рябошапка

Военные США создали тест, который должен позволить выявлять носителей коронавируса до того, как они станут заразны - СМИ

В Латвии за сутки скончался один человек с Covid-19, выявлено 17 новых случаев заражения, в Эстонии – 5 новых случаев инфицирования

Зеленский: решение горсовета Черкасс будет иметь юридические последствия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА