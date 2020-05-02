События

01:03 02.05.2020

Лидер КНДР впервые за 20 дней появился на публике

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Лидер КНДР впервые за 20 дней появился на публике

Кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына продемонстрированы в субботу северокорейскими СМИ впервые за последние 20 дней, информирует южнокорейская пресса.

По ее данным, кадры с участием руководителя КНДР были сделаны в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо) на мероприятии на заводе по производству удобрений.

Это первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля, отмечают южнокорейские СМИ.

Ким Чен Ын за это время пропустил несколько важных для КНДР мероприятий, в том числе 15 апреля - День Солнца, государственный праздник, когда в стране отмечают день рождения основателя государства Ким Ир Сена.

В связи с этим СМИ ряда стран за прошедшее время периодически передавали со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже мертв.

Теги: #город #лидер #кндр #мероприятие
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