События

00:09 02.05.2020

В Италии за сутки коронавирусом заразились менее 2 тыс. человек, 269 скончались

1 мин читать

Медики в Италии за сутки зафиксировали 1965 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в субботу вечером управление гражданской обороны страны.

Это чуть больше, чем сутками ранее (1872 человека). Общее же число подтвержденных случаев заражения в Италии - более 207,4 тыс. человек.

По данным управления гражданской обороны, за последние сутки скончались 269 пациентов с коронавирусом (днем раньше сообщалось о 285 умерших). Общее число скончавшихся в стране – 28 236 человек.

В Италии наблюдается ряд позитивных тенденций в борьбе против коронавируса. Одна из них - все меньше летальных случаев и, снижение загруженности отделений интенсивной терапии больниц. Кроме того, сейчас ежедневное число выздоравливающих уверенно превышает число новых заболевших.

Италия была одним из эпицентров распространения коронавирусной инфекции в Европе. Однако ситуация постепенно приходит в норму, что позволяет властям планировать постепенное возвращение к нормальной жизни.

Теги: #италия #ситуация #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:34 01.05.2020
В Харьковской области подтверждено 73 случая COVID-19 среди медиков

В Харьковской области подтверждено 73 случая COVID-19 среди медиков

21:14 01.05.2020
Число инфицированных COVID-19 во Франции превысило 130 тыс., но количество госпитализаций снижается

Число инфицированных COVID-19 во Франции превысило 130 тыс., но количество госпитализаций снижается

20:47 01.05.2020
Благодаря карантину Украина избежала повторения итальянской ситуации с коронавирусом, убежден Ляшко

Благодаря карантину Украина избежала повторения итальянской ситуации с коронавирусом, убежден Ляшко

18:47 01.05.2020
В Молдове число зараженных коронавирусом приблизилось к 4 тысячам, четверть – медики

В Молдове число зараженных коронавирусом приблизилось к 4 тысячам, четверть – медики

18:19 01.05.2020
Зеленский: нужно пройти "майский шторм", смягчение карантина запланировано с 11 мая

Зеленский: нужно пройти "майский шторм", смягчение карантина запланировано с 11 мая

17:27 01.05.2020
Премьер Италии извинился перед согражданами за экономические трудности, вызванные пандемией коронавируса

Премьер Италии извинился перед согражданами за экономические трудности, вызванные пандемией коронавируса

17:02 01.05.2020
В Индии с 4 мая еще на две недели продлевают режим изоляции из-за COVID-19

В Индии с 4 мая еще на две недели продлевают режим изоляции из-за COVID-19

16:38 01.05.2020
Пять новых случаев COVID-19 выявлены в Хмельницкой области - власти

Пять новых случаев COVID-19 выявлены в Хмельницкой области - власти

16:13 01.05.2020
Американская разведка полагает, что COVID-19 имеет природное происхождение, а не искусственное

Американская разведка полагает, что COVID-19 имеет природное происхождение, а не искусственное

15:11 01.05.2020
Кировоградщина получила украинские тест-системы для выявления коронавируса - ОГА

Кировоградщина получила украинские тест-системы для выявления коронавируса - ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГОРОД ЛИДЕР КНДР МЕРОПРИЯТИЕ

Лидер КНДР впервые за 20 дней появился на публике

ПОСОБИЕ ФЛП ЗЕЛЕНСКИЙ

ФЛП I и II групп налогоплательщиков будут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет - Зеленский

РЯБОШАПКА ДЕЛО АЗОВСКОЕ МОРЕ МОРЯКИ

Дело, открытое ГБР по Керченскому проливу, не имеет правовых перспектив и подрывает позиции Украины на международной арене - Рябошапка

ЗЕЛЕНСКИЙ ЧЕРКАССЫ

Зеленский: решение горсовета Черкасс будет иметь юридические последствия

ГСЧС ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АВИАКАТАСТРОФА

Спасатели ликвидировали пожар воздушного судна в Днепропетровской области - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидер КНДР впервые за 20 дней появился на публике

Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

Мэр Черкасс обнародовал повестку на допрос

В Мукачево также планируют с 4 мая открывать парки и торговые центры для посетителей

Небольшой самолет разбился в Днепропетровской области, два человека погибли

Зеленский поздравил украинцев с Международным днем труда

Глава Гостуризма Украины считает недопустимым вырубку лесов вокруг туристически привлекательных территорий

Ограничения на воздушное сообщение из-за коронавируса ставят под угрозу вакцинацию в десятках стран - ООН

ФЛП I и II групп налогоплательщиков будут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет - Зеленский

Дело, открытое ГБР по Керченскому проливу, не имеет правовых перспектив и подрывает позиции Украины на международной арене - Рябошапка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА