Зеленский поздравил украинцев с Международным днем труда

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил представителей различных профессий и всех украинцев с Международным днем труда.

"1 мая отмечается Международный день труда. Я хочу в сотый раз, а если потребуется, готов и в тысячный раз сказать "Спасибо" всем, кто тяжело работает, чтобы украинцы были в безопасности.

Это наши врачи, пограничники, военные, полицейские и нацгвардийцы, пожарные и спасатели, социальные работники, педагоги и аптекари. Рабочие критически важных объектов, железной дороги, экипажи самолетов и судов, работники магазинов, почты и транспорта. Мы благодарим за ваш труд!", - сказал он в видеообращении к украинцам в пятницу.

"И, конечно, я поздравляю всех украинцев с Днем труда", - отметил Зеленский.