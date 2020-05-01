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18:45 01.05.2020

Рынки, нарушающие правила, будут снова закрыты - Зеленский

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Рынки, нарушающие правила, будут снова закрыты - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность открытия рынков в стране, но подчеркнул, что они должны работать с соблюдением условий безопасности.

"В среду Минздрав и Минэкономики разработали критерии, которые позволили возобновить работу продуктовым и аграрным рынкам. Это было важно для граждан и малого бизнеса. Мы это сделали. И теперь ожидаем шагов навстречу со стороны владельцев рынков", - сказал он в видеообращении к украинцам в пятницу.

Зеленский призвал владельцев рынков быть ответственными и обеспечить для продавцов и посетителей безопасные условия.

"Иначе рынки, которые будут нарушать правила, будут закрыты снова. Уверен, этого не хочется никому", - указал он.

Теги: #зеленский #рынки
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