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22:14 01.05.2020

Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

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Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

В Харьковской области с начала действия карантинных ограничений, направленных на недопущение распространения Covid-19, составлено 1413 протоколов  по ч.1 ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в области.

"Большинство административных протоколов составлено в отношении лиц, которые вернулись в страну и отказались от обсервации... 1091 (протокол составлен - ИФ) - относительно граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции",-  говорится в сообщении.

Кроме того, 214 админпротоколов полицейские составили отношении работников предприятий, учреждений, организаций. 79 нарушений выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 14 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков.

Теги: #нарушения #полиция #харьков #карантин #украина
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