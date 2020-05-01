Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

В Харьковской области с начала действия карантинных ограничений, направленных на недопущение распространения Covid-19, составлено 1413 протоколов по ч.1 ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в области.

"Большинство административных протоколов составлено в отношении лиц, которые вернулись в страну и отказались от обсервации... 1091 (протокол составлен - ИФ) - относительно граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции",- говорится в сообщении.

Кроме того, 214 админпротоколов полицейские составили отношении работников предприятий, учреждений, организаций. 79 нарушений выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 14 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков.