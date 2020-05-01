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22:02 01.05.2020

Мэр Черкасс обнародовал повестку на допрос

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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обнародовал фото полученной повестки на допрос в связи с досрочным ослаблением карантинных ограничений в городе.

"Свежая прилетела... власть новая, методы старые", - написал Бондаренко в Фейсбуке.

В повестке говорится о том, что ему "необходимо явиться 04 мая 2020 года в 12:00 в кабинет к следователю СУ ГУНП в Черкасской области для участия в допросе... в качестве свидетеля".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский считает, что городская власть Черкасс должна понести ответственность за решение смягчить карантин раньше установленного государством срока.

Теги: #мэр #украина #повестка #черкассы
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