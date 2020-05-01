Число инфицированных COVID-19 во Франции превысило 130 тыс., но количество госпитализаций снижается

Во Франции среди зараженных коронавирусом за последние сутки умерли 218 человек, что составляет с начала эпидемии 24 тыс. 594 летальных исхода, сообщил в пятницу вечером директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Приведенные чиновником Минздрава цифры вновь подтвердили тенденцию снижения во Франции числа госпитализированных пациентов, в том числе в реанимационных палатах, что является одним из условий запланированного в стране на 11 мая начала выхода из режима изоляции и ограничений, связанных с пандемией.

Так, в настоящее время в больницах Франции госпитализированы 25 тыс. 887 пациентов, инфицированных COVID-19, это на 396 меньше, чем день назад.

В реанимационных отделениях находятся 3878 тяжелобольных, на 141 меньше, чем накануне.

За время эпидемии вылечились в больницах 52 тыс. 500 пациентов.

Всего во Франции выявлено 130 тыс. 185 случаев заражения коронавирусом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в пятницу, обратил внимание французов на то, что день начала снятия введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений 11 мая будет "важным этапом", но пока еще не переходом к нормальной жизни.

Президент не забыл и Первомай, проходящий в стране в условиях изоляции. Он разместил в социальных сетях видеообращение, в котором приветствовал "дух 1 мая" с "мыслями о профсоюзных организациях".