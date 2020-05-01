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20:47 01.05.2020

Благодаря карантину Украина избежала повторения итальянской ситуации с коронавирусом, убежден Ляшко

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Благодаря карантину Украина избежала повторения итальянской ситуации с коронавирусом, убежден Ляшко

Украине удалось избежать повторения ситуации с заболеваниями коронавирусом, как в Италии, благодаря вовремя введенному двухмесячному карантину, убежден главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы стремились не допустить повторения ситуации Италии, которой пришлось внедрять сортировки людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не предоставлять. И нам это удалось. 2 месяца карантина дали результат", - написал Ляшко в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что введение карантина было необходимо для обеспечения способности системы здравоохранения реагировать на случаи коронавирусной болезни.

Также Ляшко отметил, что у больниц есть возможность оказать медицинскую помощь, в том числе и реанимационные мероприятия, каждому, кто в этом нуждается.

"Люди, которые попадают с ковидом в больницы, должны знать: каждого примут и каждому помогут", - написал он.

Теги: #карантин #украина #минздрав #коронавирус
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