Благодаря карантину Украина избежала повторения итальянской ситуации с коронавирусом, убежден Ляшко
Украине удалось избежать повторения ситуации с заболеваниями коронавирусом, как в Италии, благодаря вовремя введенному двухмесячному карантину, убежден главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Мы стремились не допустить повторения ситуации Италии, которой пришлось внедрять сортировки людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не предоставлять. И нам это удалось. 2 месяца карантина дали результат", - написал Ляшко в Фейсбуке.
Он подчеркнул, что введение карантина было необходимо для обеспечения способности системы здравоохранения реагировать на случаи коронавирусной болезни.
Также Ляшко отметил, что у больниц есть возможность оказать медицинскую помощь, в том числе и реанимационные мероприятия, каждому, кто в этом нуждается.
"Люди, которые попадают с ковидом в больницы, должны знать: каждого примут и каждому помогут", - написал он.