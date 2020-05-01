Глава Гостуризма Украины считает недопустимым вырубку лесов вокруг туристически привлекательных территорий
Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив считает недопустимым сплошную вырубку лесов вокруг туристически привлекательных территорий.
"Считаю недопустимым сплошную вырубку лесов вокруг туристически привлекательных территорий!", - написала Олеськив на своей странице в социальной сети Facebook.
Свое сообщение она подкрепила фотографией и видео въезда в курортный поселок Славское Львовской области, на котором изображен холмы с вырубленными деревьями.