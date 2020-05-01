ФЛП I и II групп налогоплательщиков будут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в процессе запуска антикризисная программа, по которой физические лица-предприниматели смогут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет.

"В процессе запуска - одна из антикризисных программ социальной защиты семей. Если вы физическое лицо-предприниматель первой и второй групп налогоплательщиков, вы сможете получить пособие на ребенка в возрасте до 10 лет. После согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады, которое, я уверен, обязательно произойдет, более 300 тыс. семей физических лиц-предпринимателей смогут получить такую помощь", - сказал он в видеообращении к украинцам в пятницу.

Зеленский отметил, что программа будет действовать на время карантина и один месяц после его отмены.