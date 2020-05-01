События

19:23 01.05.2020

ФЛП I и II групп налогоплательщиков будут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет - Зеленский

1 мин читать
ФЛП I и II групп налогоплательщиков будут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в процессе запуска антикризисная программа, по которой физические лица-предприниматели смогут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет.

"В процессе запуска - одна из антикризисных программ социальной защиты семей. Если вы физическое лицо-предприниматель первой и второй групп налогоплательщиков, вы сможете получить пособие на ребенка в возрасте до 10 лет. После согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады, которое, я уверен, обязательно произойдет, более 300 тыс. семей физических лиц-предпринимателей смогут получить такую помощь", - сказал он в видеообращении к украинцам в пятницу.

Зеленский отметил, что программа будет действовать на время карантина и один месяц после его отмены.

Теги: #пособие #флп #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 01.05.2020
В 2020г на дороги госзначения будет выделено 85 млрд грн, на местные дороги 22 млрд грн - Зеленский

В 2020г на дороги госзначения будет выделено 85 млрд грн, на местные дороги 22 млрд грн - Зеленский

18:46 01.05.2020
На программу кредитов малому и среднему бизнесу запланировано 30 млрд грн, на увеличение пособия и помощь закрывшимся работодателям еще 6 млрд грн - Зеленский

На программу кредитов малому и среднему бизнесу запланировано 30 млрд грн, на увеличение пособия и помощь закрывшимся работодателям еще 6 млрд грн - Зеленский

18:43 01.05.2020
Зеленский: решение горсовета Черкасс будет иметь юридические последствия

Зеленский: решение горсовета Черкасс будет иметь юридические последствия

18:39 01.05.2020
Зеленский: банковский закон будет принят и сотрудничество с МВФ не будет сорвано

Зеленский: банковский закон будет принят и сотрудничество с МВФ не будет сорвано

18:32 01.05.2020
Рынки, нарушающие правила, будут снова закрыты - Зеленский

Рынки, нарушающие правила, будут снова закрыты - Зеленский

16:09 30.04.2020
Зеленский присвоил звание генерал-майора главе Госпогранслужбы Украины и его первому заму

Зеленский присвоил звание генерал-майора главе Госпогранслужбы Украины и его первому заму

16:09 30.04.2020
Зеленский поддерживает идею Дуды по активизации сотрудничества европейских государств для преодоления таких вызовов как коронавирус

Зеленский поддерживает идею Дуды по активизации сотрудничества европейских государств для преодоления таких вызовов как коронавирус

16:01 30.04.2020
Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности – Зеленский

Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности – Зеленский

16:01 30.04.2020
Дуда заверил Зеленского в неизменной поддержке Польшей курса Украины в ЕС и НАТО и территориальной целостности Украины

Дуда заверил Зеленского в неизменной поддержке Польшей курса Украины в ЕС и НАТО и территориальной целостности Украины

15:32 30.04.2020
Зеленский и Дуда обсудили практическую реализацию подписанного в августе 2019г меморандума между Украиной, Польшей и США об энергетическом сотрудничестве

Зеленский и Дуда обсудили практическую реализацию подписанного в августе 2019г меморандума между Украиной, Польшей и США об энергетическом сотрудничестве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РЯБОШАПКА ДЕЛО АЗОВСКОЕ МОРЕ МОРЯКИ

Дело, открытое ГБР по Керченскому проливу, не имеет правовых перспектив и подрывает позиции Украины на международной арене - Рябошапка

ГСЧС ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АВИАКАТАСТРОФА

Спасатели ликвидировали пожар воздушного судна в Днепропетровской области - ГСЧС

ООН ТРАГЕДИЯ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ОДЕССА

Правосудие за смерти и убийства в Одессе в мае 2014 до сих пор остается призрачным – глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине

ТРУДОУСТРОЙСТВО УКРАИНЦЫ ПРИСТАЙКО МИД

Страны, которые хотят пригласить украинских сезонных работников, должны трудоустроить их не менее, чем на 3 месяца и предоставить пакет соцстрахования, - Пристайко

КАРАНТИН ЗЕЛЕНСКИЙ РЫНКИ

Рынки, нарушающие правила, будут снова закрыты - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Благодаря карантину Украина избежала повторения итальянской ситуации с коронавирусом, убежден Ляшко

Небольшой самолет разбился в Днепропетровской области, два человека погибли

Глава Гостуризма Украины считает недопустимым вырубку лесов вокруг туристически привлекательных территорий

Глава Гостуризма Украины считает недопустимым вырубку лесов вокруг туристически привлекательных территорий

Ограничения на воздушное сообщение из-за коронавируса ставят под угрозу вакцинацию в десятках стран - ООН

Дело, открытое ГБР по Керченскому проливу, не имеет правовых перспектив и подрывает позиции Украины на международной арене - Рябошапка

Военные США создали тест, который должен позволить выявлять носителей коронавируса до того, как они станут заразны - СМИ

В Латвии за сутки скончался один человек с Covid-19, выявлено 17 новых случаев заражения, в Эстонии – 5 новых случаев инфицирования

В Молдове число зараженных коронавирусом приблизилось к 4 тысячам, четверть – медики

Спасатели ликвидировали пожар воздушного судна в Днепропетровской области - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА