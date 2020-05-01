Дело, открытое ГБР по Керченскому проливу, не имеет правовых перспектив и подрывает позиции Украины на международной арене - Рябошапка

Так называемое "дело моряков", которую открыло Госбюро расследований (ГБР) в отношении пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, не имеет правовой перспективы и подрывает международные позиции Украины, заявил бывший генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Это однозначно ослабит позиции Украины не только в международном арбитраже, но и вообще на международной арене. Поэтому к такого рода производствам необходимо подходить очень осторожно, и учитывать все обстоятельства, и те, которые привели к такому шагу президента. И не только президента, а и СНБО. Там решение принималось не только Порошенко, было много лиц. Поэтому такие важные вещи, собственно контекст, в котором происходила эта ситуация: и война, и обострение на тот момент, все надо было принимать во внимание ", - сказал Рябошапка в интервью YouTube-канала Алексея Гончаренко

Он также вы, что в этом производстве было нечего расследовать.

"О Керченском проливе, то я думал, что это дело уже давно забыто, поскольку мы действительно говорили о таком производстве. Оно расследовалось ГБР. И после нескольких совещаний я думал, что больше к этому возвращаться не будем. Поскольку перспективы и логики в таких производствах я не вижу. И мы даже не возвращались несколько месяцев к этому производству", - рассказал Рябошапка.

При этом он отметил, что услышал вновь об этом деле снова несколько дней назад, когда был поднят публичный резонанс относительно возможного вручения уведомления о подозрении.

"Для меня это довольно странно, я думал - была поставлена точка, и органы кроильной юстиции не расследовали это производство. Там нечего было расследовать. И для того, чтобы убедить наших коллег из ГБР, мы предложили им попробовать подготовить хоть какой-то письменный документ и обосновать для себя, чтобы было видно – есть ли там состав преступления. Они начали это делать, мы потом встретились и снова поняли, что там перспективы нет", - рассказал Рябошапка.

Экс-генпрокурор также сообщил, что два других эпизода, которые расследует ГБР относительно Порошенко, основываются на абсурдных с точки зрения права обвинениях. Поэтому он и отказался подписывать подозрение, подготовленное под руководством Ирины Венедиктовой, которая на тот момент возглавляла ГБР.