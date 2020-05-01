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19:06 01.05.2020

В Латвии за сутки скончался один человек с Covid-19, выявлено 17 новых случаев заражения, в Эстонии – 5 новых случаев инфицирования

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В Латвии за сутки скончался один человек с Covid-19, выявлено 17 новых случаев заражения, в Эстонии – 5 новых случаев инфицирования

За последние сутки в Латвии один человек умер с коронавирусом, выявлено 12 новых случаев Covid-19, в Эстонии - пять новых случаев заражения.

В Латвии скончавшийся пациент входил в возрастную группу 50-55 лет и заразился от члена семьи, сообщает BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

По данным центра, тесты на Covid-19 за сутки сдали 3234 человека. В целом в Латвии проведено 61 120 тестов, Covid-19 подтвержден у 870 человек. 348 человек выздоровели, умерли 16.

Отмечается, что в течение последних суток ни один новый пациент не был госпитализирован. В целом в стационарах проходят лечение 34 человека, у 32 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Выписано из больниц 96 человек, переболевших Covid-19.

Министерство здравоохранения Латвии призывает сограждан не терять бдительность, подчеркивая, что коронавирусом может инфицироваться любой человек и далее заразить других. "Covid-19 - болезнь не только пожилых людей. Более трети инфицированных в Латвии - в возрасте от 20 до 39 лет", - подчеркнули в министерстве.

В Эстонии за последние сутки выявлено пять новых случаев заражения COVID-19, сообщил в пятницу департамент здоровья.

За минувшие сутки сделано 1 031 тестов COVID-19, из которых пять оказались позитивными. Всего после начала эпидемии из 53 767 проделанных тестов позитивными оказались 1 694 или 3,2%.

Умерших за последние сутки не было, после начала эпидемии погибли от коронавируса 52 человека.

В больницах находятся 72 пациента, из них семь - на искусственном вентилировании легких. Из больниц выписано 253 человек, в том числе шесть - за последние сутки.

Согласно последнему обзору департамента здоровья, распространение COVID-19 в Эстонии замедлилось, на данный момент на 10 000 жителей диагностировано 12,4 случая заражения.

По имеющимся данным, в Эстонию было "импортировано" 118 случаев заражения из 21 страны. Больше всего случаев заражения было из Австрии - 34, 23 случая из Италии и восемь случаев из Франции.

Теги: #статистика #вирус #эстония #латвия
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