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19:02 01.05.2020

В 2020г на дороги госзначения будет выделено 85 млрд грн, на местные дороги 22 млрд грн - Зеленский

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В 2020г на дороги госзначения будет выделено 85 млрд грн, на местные дороги 22 млрд грн - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность продолжения строительства дорог в Украине.

"Я хочу подчеркнуть, насколько важно после карантина "разогреть нашу "экономику и придать ей импульс. Именно поэтому продолжается программа "Большая стройка". В 2020 году выделим 85 млрд гривень на дороги государственного значения и 22 млрд грн - на местные дороги", - сказал Зеленский в видеообращении к украинцам в пятницу.

По его словам, это поможет создать тысячи рабочих мест во всех регионах нашей страны.

Зеленский отметил, что 30 апреля был решен вопрос о предоставлении "Укравтодору" первого транша от "Укрэксимбанка" для обновления дорог.

"В то же время нашим приоритетом остаются школы, детские сады и более двухсот приемных отделений в опорных больницах", - указал он.

Теги: #дороги #зеленский
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