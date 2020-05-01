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18:47 01.05.2020

В Молдове число зараженных коронавирусом приблизилось к 4 тысячам, четверть – медики

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В Молдове количество зараженных коронавирсуом медицинских работников превысило 1000 человек, сообщила на брифинге в пятницу вечером министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"Сегодня был обработан 801 тест на коронавирус. В результате выяснилось, что 83 теста оказались положительными. Все выявленные случаи - местного заражения. Из общего числа новых случаев заболевания 13 приходится на медработников. (...) Общее число зараженных медработников, таким образом, достигло 1001 человека", - сказала министр.

В пятницу утром минздрав сообщил, что в общей сложности 313 человек вылечились откоронавирусной инфекции, пять человек скончались.

По данным минздрава, в пятницу днем от коронавируса в Молдове скончались еще три человека, а 90 были выписаны из больниц. Таким образом, в общей сложности число зараженных СOVID-19 составляет 3980 человек, 1272 человека вылечились, 122 - скончались.

Эти данные включают статистику Приднестровского региона, который частично проводит тестирование в лаборатории Кишинева. В Приднестровье подтверждено 468 случаев заражения коронавирусом, 81 человека вылечился, 22 - скончались.

Теги: #молдова #коронавирус
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