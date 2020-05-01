Спасатели ликвидировали пожар воздушного судна в Днепропетровской области - ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар малого воздушного судна, упавшего вблизи пгт Слобожанское (Днепропетровская обл.), есть два погибших.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС в Фейсбуке, 1 мая в 16:26 в ГСЧС поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская вне населенного пункта.

Отмечается, что из службы "103" сообщили об аварии (падения) одномоторного малого воздушного судна "Груман" (на 4 места) с последующим горением.

В результате аварии погибли два человека.

Спасатели локализовали пожар в 16:51, а полностью ликвидировали в 17:10.

От Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области привлекались восемь спасателей и две единицы техники.