События

18:45 01.05.2020

Спасатели ликвидировали пожар воздушного судна в Днепропетровской области - ГСЧС

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Спасатели ликвидировали пожар воздушного судна в Днепропетровской области - ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар малого воздушного судна, упавшего вблизи пгт Слобожанское (Днепропетровская обл.), есть два погибших.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС в Фейсбуке, 1 мая в 16:26 в ГСЧС поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская вне населенного пункта.

Отмечается, что из службы "103" сообщили об аварии (падения) одномоторного малого воздушного судна "Груман" (на 4 места) с последующим горением.

В результате аварии погибли два человека.

Спасатели локализовали пожар в 16:51, а полностью ликвидировали в 17:10.

От Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области привлекались восемь спасателей и две единицы техники.

Теги: #гсчс #днепропетровская_область #авиакатастрофа
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