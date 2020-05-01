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18:41 01.05.2020

Правосудие за смерти и убийства в Одессе в мае 2014 до сих пор остается призрачным – глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине

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Правосудие за смерти и убийства в Одессе в мае 2014 до сих пор остается призрачным – глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что по прошествии 6 лет со дня трагедии 2 мая - «насилия в Одессе, унесшего жизни 48 человек, ни один человек так и не был привлечен к ответственности за 48 убийств и смертей».

«Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость за смерть своих близких. Все эти шесть лет правосудие остается призрачным », - сказала Богнер в распространенном в пятницу релизе.

В документе, опубликованном Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, предоставлена обновленная информация о состоянии расследований и судебных процессов по событиям в центре Одессы и на площади Куликово Поле.

«За прошедший год, не было существенного прогресса в расследовании или судебных процессах. Касательно смертей в центре города, ни расследования, ни судебные процессы не продвинулись вперед со 2 мая 2019 года. Мы также видим отсутствие прогресса в расследовании смертей на Куликовом Поле. Также мы не видели существенного прогресса в уголовных процессах в отношении сотрудников полиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки », - сказала Богнер.

Тем не менее, определенный прогресс был достигнут в деле бывшего начальника ГУ Министерства внутренних дел в Одесской области, обвиняемого в злоупотреблении властью или служебными полномочиями и оставлении людей в опасности, которому суд предоставил приоритет. За последние 12 месяцев проведено около 25 заседаний.

«Я призываю украинскую власть обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая. Офис Генерального прокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей. Председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производствам в незавершенных делах. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких », -подытожила Богнер.

Теги: #оон #трагедия #права_человека #одесса
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