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18:36 01.05.2020

Боевики на Донбассе в пятницу 13 раз обстреляли позиции ВСУ, двое военных ранены – штаб ООС

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Боевики на Донбассе в пятницу 13 раз обстреляли позиции ВСУ, двое военных ранены – штаб ООС

В пятницу, 1 мая, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Украинские военнослужащие решительно ответили на все вражеские обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня… Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Украинские защитники на преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе операции штатным вооружением адекватно отвечали на каждый обстрел. Потери противника уточняются", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал украинские позиции неподалеку н.п.Богдановка из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного и Тарамчука враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Позиции ВСУ у Каменки боевики обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи н.п.Старогнатовка вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"Удерживая оборону наши военнослужащие действовали решительно - давали вражеским подразделениям достойный отпор и жестко пресекали преступные действия оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов они использовали 10 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По окраине Южного враг выпустил 6 мин 120-го калибра, а у н.п.Новотошковское применял 82 мм минометы - 7 мин.

"По населенному пункту Хутор Вольный вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 82 мм минометов, а неподалеку Травневого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - информируют в пресс-центре ООС.

Теги: #всу #оос #раненые #обстрелы
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