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18:35 01.05.2020

Австрийские предприятия ожидают 802 украинских сезонных работника, по Финляндии речь идет о тысячах украинцев - Пристайко

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Австрийские предприятия ожидают 802 украинских сезонных работника, по Финляндии речь идет о тысячах украинцев - Пристайко

44 австрийских предприятия ожидают 802 украинских сезонных работника, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

«На этом этапе к нам уже обратилось несколько правительств с тем, что ожидаются организованные запланированные группы украинцев… Например, я вчера говорил с австрийским министром иностранных дел, разговор идет о ровно 802 персоны наших работников, которые ожидают 44 фирмы перечень которых у нас есть. Также Израиль, ожидаем разговора с нашими финскими коллегами в понедельник. Эта робота ведется организовано», - сообщил Пристайко на брифинге в пятницу.

Вице-премьер отметил, что с Финляндией ведутся переговоры о большом количестве украинских работников.

«Разговор идет о трудоустройстве тысяч людей. Мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые придется осуществить нашим авиалиниям», - констатировал он.

Также ожидаются переговоры с Польшей, Чехией и Германией.

Кроме того, Пристайко отметил, что как минимум на первых этапах выезд украинцев на работу за границу будет в организован в формате чартерных рейсов, и по словам вице-премьера, авиакомпании, в частности "Международные авиалинии Украины" (МАУ), готовы подключиться к этому процессу.

Теги: #европа #украинцы #работники
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