События

18:33 01.05.2020

Страны, которые хотят пригласить украинских сезонных работников, должны трудоустроить их не менее, чем на 3 месяца и предоставить пакет соцстрахования, - Пристайко

1 мин читать
Страны, которые хотят пригласить украинских сезонных работников, должны трудоустроить их не менее, чем на 3 месяца и предоставить пакет соцстрахования, - Пристайко

Украина ожидает от правительств тех стран, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках, гарантированного официального их трудоустройства на срок не менее чем три месяца, а также предоставления им пакета социального страхования, в первую очередь медицинского, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

"По возможности, мы ожидаем централизованное обращение правительств тех стран, которые заинтересованы в наших работниках. Мы также ожидаем гарантированного официального трудоустройства не менее трех месяцев. Мы рассчитываем, что отъезд и приезд этих групп будет скоординированный и организованный, возможно, чартерные рейсы. Обсервация, тестирование и другие необходимые меры медицинской безопасности будут обеспечены как в странах, куда приезжают наши работники, так и при возвращении их в Украину", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

Кроме того, по словам Пристайко, Украина ожидает для своих работников пакет социального страхования, в первую очередь медицинского, достойный уровень содержания и заработной платы.

Он добавил, что сейчас ведутся консультации с заграничными партнерами, украинскими перевозчиками, авиалиниями.

"Действительно, правительство рассчитывает на тех украинцев, которые в последнее время работали за границей, на их помощь в развитии страны, но мы осведомлены, что предложить наиболее активной части этой рабочей силы европейский уровень зарплат мы сейчас не можем, но и искусственных препятствий не будем делать", - пояснил вице-премьер.

Теги: #трудоустройство #украинцы #пристайко #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:35 01.05.2020
Австрийские предприятия ожидают 802 украинских сезонных работника, по Финляндии речь идет о тысячах украинцев - Пристайко

Австрийские предприятия ожидают 802 украинских сезонных работника, по Финляндии речь идет о тысячах украинцев - Пристайко

14:07 01.05.2020
Кулеба выразил соболезнования семьям египетских военнослужащих, погибших в результате теракта в Северном Синае

Кулеба выразил соболезнования семьям египетских военнослужащих, погибших в результате теракта в Северном Синае

11:42 01.05.2020
В четверг в Украину спецрейсами прибыло 4 сотни человек из Болгарии, Ливана и Кипра, все отправлены на самоизоляцию – Госпогранслужба

В четверг в Украину спецрейсами прибыло 4 сотни человек из Болгарии, Ливана и Кипра, все отправлены на самоизоляцию – Госпогранслужба

17:24 30.04.2020
Саммит глав стан "нормандской четверки" в Берлине остается на повестке дня, но к нему надо прийти с выполненными задачами - глава МИД Украины

Саммит глав стан "нормандской четверки" в Берлине остается на повестке дня, но к нему надо прийти с выполненными задачами - глава МИД Украины

18:16 29.04.2020
Правительство готово к переговорам с желающими официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы европейскими странами - Шмыгаль

Правительство готово к переговорам с желающими официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы европейскими странами - Шмыгаль

15:03 29.04.2020
Конференция "нормандского формата" в четверг обсудит итоги парижского саммита и COVID-19, сообщают в Берлине

Конференция "нормандского формата" в четверг обсудит итоги парижского саммита и COVID-19, сообщают в Берлине

14:58 29.04.2020
Двое украинцев найдены мертвыми на Бали – МИД

Двое украинцев найдены мертвыми на Бали – МИД

13:10 29.04.2020
Милитаризация Черного и Азовского морей будет одним из приоритетов председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ - Кулеба

Милитаризация Черного и Азовского морей будет одним из приоритетов председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ - Кулеба

12:51 29.04.2020
Глава МИД Украины и генсек ОБСЕ договорились вместе посетить Донбасс

Глава МИД Украины и генсек ОБСЕ договорились вместе посетить Донбасс

09:36 28.04.2020
Видеоконцеренция глав МИД в "нормандском формате" состоится в четверг - Кулеба

Видеоконцеренция глав МИД в "нормандском формате" состоится в четверг - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РЯБОШАПКА ДЕЛО АЗОВСКОЕ МОРЕ МОРЯКИ

Дело, открытое ГБР по Керченскому проливу, не имеет правовых перспектив и подрывает позиции Украины на международной арене - Рябошапка

ГСЧС ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АВИАКАТАСТРОФА

Спасатели ликвидировали пожар воздушного судна в Днепропетровской области - ГСЧС

ООН ТРАГЕДИЯ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ОДЕССА

Правосудие за смерти и убийства в Одессе в мае 2014 до сих пор остается призрачным – глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине

КАРАНТИН ЗЕЛЕНСКИЙ РЫНКИ

Рынки, нарушающие правила, будут снова закрыты - Зеленский

МН17 НИДЕРЛАНДЫ СУД

Очередное судебное заседание по МН17 в Нидерландах пройдет 8 июня с ограниченным числом присутствующих

ПОСЛЕДНЕЕ

Военные США создали тест, который должен позволить выявлять носителей коронавируса до того, как они станут заразны - СМИ

ФЛП I и II групп налогоплательщиков будут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет - Зеленский

Дело, открытое ГБР по Керченскому проливу, не имеет правовых перспектив и подрывает позиции Украины на международной арене - Рябошапка

В Латвии за сутки скончался один человек с Covid-19, выявлено 17 новых случаев заражения, в Эстонии – 5 новых случаев инфицирования

В 2020г на дороги госзначения будет выделено 85 млрд грн, на местные дороги 22 млрд грн - Зеленский

В Молдове число зараженных коронавирусом приблизилось к 4 тысячам, четверть – медики

Спасатели ликвидировали пожар воздушного судна в Днепропетровской области - ГСЧС

Зеленский: решение горсовета Черкасс будет иметь юридические последствия

Правосудие за смерти и убийства в Одессе в мае 2014 до сих пор остается призрачным – глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине

Боевики на Донбассе в пятницу 13 раз обстреляли позиции ВСУ, двое военных ранены – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА