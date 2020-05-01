Страны, которые хотят пригласить украинских сезонных работников, должны трудоустроить их не менее, чем на 3 месяца и предоставить пакет соцстрахования, - Пристайко

Украина ожидает от правительств тех стран, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках, гарантированного официального их трудоустройства на срок не менее чем три месяца, а также предоставления им пакета социального страхования, в первую очередь медицинского, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

"По возможности, мы ожидаем централизованное обращение правительств тех стран, которые заинтересованы в наших работниках. Мы также ожидаем гарантированного официального трудоустройства не менее трех месяцев. Мы рассчитываем, что отъезд и приезд этих групп будет скоординированный и организованный, возможно, чартерные рейсы. Обсервация, тестирование и другие необходимые меры медицинской безопасности будут обеспечены как в странах, куда приезжают наши работники, так и при возвращении их в Украину", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

Кроме того, по словам Пристайко, Украина ожидает для своих работников пакет социального страхования, в первую очередь медицинского, достойный уровень содержания и заработной платы.

Он добавил, что сейчас ведутся консультации с заграничными партнерами, украинскими перевозчиками, авиалиниями.

"Действительно, правительство рассчитывает на тех украинцев, которые в последнее время работали за границей, на их помощь в развитии страны, но мы осведомлены, что предложить наиболее активной части этой рабочей силы европейский уровень зарплат мы сейчас не можем, но и искусственных препятствий не будем делать", - пояснил вице-премьер.