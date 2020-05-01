Очередное судебное заседание по МН17 в Нидерландах пройдет 8 июня с ограниченным числом присутствующих

Очередное судебное заседание в Нидерландах по делу о сбитом МН17 начнется 8 июня с ограниченным числом присутствующих по причине продолжающихся мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Это следует из анонса, распространенного в пятницу окружным судом Гааги.

«Как запланировано, уголовное дело MH17 возобновится в понедельник, 8 июня. Однако из-за действующего коронавируса и соответствующих национальных руководств в предстоящий блок судебных слушаний необходимо внести коррективы. Результатом этого будет то, что присутствовать в зале суда в Судебном комплексе Схипхол сможет ограниченное число людей. Естественно, все могут следить за слушаниями в прямом эфире», - говорится в сообщении.

В пресс-релизе констатируется, что в судебном комплексе Схипхола применяются руководящие принципы, изданные Национальным институтом общественного здравоохранения и окружающей среды и органами юстиции, в частности, все должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга, а те, у кого есть легкие симптомы простуды или высокой температурой в здание допущены не будут. Пресс-центр и залы судебных заседаний A, B и C будут закрыты. Как известно, слушания проходят в зале D.

Для второго блока слушаний зал суда зарезервирован с 8 июня по 3 июля 2020 года, однако не известно, будет ли суд заседать каждый день. «Обстоятельства могут потребовать, чтобы слушания были сокращены, перенесены, приостановлены или даже отменены», - отмечается в сообщении.

В суде пояснили, что помимо судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут присутствовать максимум два адвоката родственников, два защитника и ограниченное число представителей прессы. Публичная галерея над залом суда будет зарезервирована для нескольких родственников. «Во время этого блока слушаний будет невозможно разместить других заинтересованных лиц в зале суда. Поэтому они будут обязаны следить за ходом трансляции в прямом эфире», - подчеркивается в пресс-релизе.

После блока слушаний в июне следующий блок судебных дней назначен на сентябрь.

Как сообщалось ранее, 9 марта в Нидерландах в судебном комплексе Схипхола близ Амстердама начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. На скамье подсудимых должны были быть три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Только один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает русский адвокат Кутина. Никто из них в зале суда так и не появился.

Процесс ведет председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis), с которым заседают Дагмар Костэр (Dagmar Koster) и Хелэйна Керстенс-Фокэнс (Heleen Kerstens-Fockens). С ними также заседают запасные судьи, которые были назначены, учитывая продолжительность рассмотрение этого дела.

Первая фаза суда, которая прошла 9 и 10 марта с последующим перерывом до 23 марта, была организационной. Суд рассматривал такие вопросы, как кто будет представлен в суде, готово ли к рассмотрению само дело и так далее. Дело состоит из 36 тыс. страниц и "огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране".

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и Харченко, которые были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в убийстве и непредумышленном убийстве.

Последнее судебное заседание 23 марта прошло в отсутствие публики по причине ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.