После открытия центрального продрынка Полтавы зафиксированы существенные нарушения и он будет вновь закрыт, если их не устранят – глава ОГА

По состоянию на утро 1 мая в Полтавской области открылись 3 рынка – в Лубнах, Гребёнке, Полтаве, - и существенные нарушения зафиксированы на центральном продовольственном рынке в областном центре, сообщил глава облгосадминистрации Олег Синегубов.

"На Полтавщине 43 рынка, которые имеют регистрацию агропродовольственного рынка. В общем рынков 54. Заявления на открытие поступили пока от 3 рынков: в Полтаве, Гребёнке, Лубнах. Относительно центрального рынка в Полтаве - во-первых, он не имеет соответствующей регистрации. Во-вторых, сегодня там зафиксировано много нарушений. Поэтому мы будем принимать решение о его закрытии, если администрация не прислушается к замечаниям. Держим этот вопрос на контроле", - цитирует пресс-служба ОГА Синегубова в пятницу.

Со своей стороны сотрудники Полтавского отдела полиции составили протокол на администрацию центрального продовольственного рынка за нарушение требований карантина: чиновникам грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн.

Как сообщалось, 30 мая региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Полтавской области рекомендовала райгосадминистрациям, горисполкомам, объединенным территориальным громадам разрешить работу агропродовольственных рынков лишь при условии полного соблюдения разработанных и утвержденных Главным государственным санитарным врачом Украины противоэпидемических требований.

В частности, работников и посетителей будут пускать на рынок только в маске или респираторе и после прохождения температурного скрининга. На каждом входе на рынок должны быть антисептики, контактные поверхности должны дезинфицировать каждые 3 часа. На рынке должно быть не более одного покупателя на 10 кв. м. Также после рабочего дня должны дезинфицировать всю территорию рынка, а администрация обязана не допускать стихийной торговли.