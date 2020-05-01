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16:38 01.05.2020

Пять новых случаев COVID-19 выявлены в Хмельницкой области - власти

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В Хмельницкой области по состоянию на 16:00 пятницы зарегистрировано 98 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 26 выздоровели, 5 летальных случаев, сообщает Хмельницкая облгосадминистрация в Фейсбук.

Пять новых случаев инфицирования зафиксированы в Красиловском районе – все они контактные. Больные лечатся амбулаторно, говорится в сообщении.

Утром в пятницу ЦОЗ сообщал, что в Хмельницкой области было нарастающим итогом 92 инфицированных (26 выздоровевших).

Теги: #хмельницкая_область #коронавирус
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Интерфакс-Украина
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